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Fenerbahçe Veda Mesajı Yayımladı

FENERBAHÇE KULÜBÜ, DUSAN TADIC’A VEDA MESAJI YAYIMLADI

Fenerbahçe Kulübü, 36 yaşındaki futbolcusu Dusan Tadic için veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli forma ile iki sezondur sahada olan Tadic, kulüp tarafından onurlandırıldı.

VEDA PAYLAŞIMINDA ANLAMLI SÖZLER

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teşekkürler Dušan, zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için. Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın.” ifadeleri kullanıldı. Bu gönderi, Tadic’in kulüpteki katkılarına ve bıraktığı etkiye vurgu yapıyor.

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