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Fenerbahçe Voleybol Takımı 10 Oyuncusunu Gönderdi

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda önemli değişiklikler yaşandı. Bu sezon ligde ve Avrupa’da beklenen başarıya ulaşamayan ekip, 10 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, “Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı” bilgisini paylaştı. Ayrıca, açıklamada “Sporcularımıza, kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Yeni sezonda Fenerbahçe’nin yapacağı transferlerin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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