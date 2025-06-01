Fenerbahçe Voleybol Takımı’nda 7 Ayrılık

DÖKÜM BAŞLADI

Sezonu bekleneni karşılayamadan kapatan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 7 oyuncusu ile yolları ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpte önemli bir değişim yaşanırken, Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollar ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz.” denildi. Fenerbahçe, takımdan ayrılan oyuncuların ardından yeni transferlerin kısa süre içinde duyurulmasını bekliyor.