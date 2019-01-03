Fenerbahçe Volkan’ı affetti

Uzun zamandır Fenerbahçe’nin kalesini koruyan ve süresiz kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel ile ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden açıklama geldi.

Fenerbahçe, saat 11’de düzenlediği basın toplantısında özür dileyen Volkan Demirel’in affedildiğini açıkladı. Demirel, takımın Antalya’daki kampına katılacak.

Fenerbahçe, kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel’in affedilerek Antalya kampına katılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel’in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan’ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

TRT