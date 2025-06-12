Fenerbahçe, Walker İle Temasa Geçti

FENERBAHÇE TRANSFER HEDEFİNE YÖNELDİ

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında dünyaca ünlü bir İngiliz sağ beke yöneldi. HT Spor’da yayımlanan habere göre, Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilememe kararı aldıktan sonra, Manchester City’den ayrılması beklenen Kyle Walker ile ilgilenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcu ile iletişime geçip görüşmelere başladığı ve ilk temasların olumlu geçtiği bildirildi.

KYLE WALKER’IN DURUMU VE PERFORMANSI

Manchester City’de geçen sezonun ikinci yarısında Serie A takımlarından Milan’a kiralanan 35 yaşındaki futbolcunun İngiliz devi ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek. Geçtiğimiz sezonda Manchester City ve Milan formasıyla toplamda 34 maça çıkan Walker, bu süreçte gol ya da asist katkısında bulunamadı. Fenerbahçe, temasta bulunduğu Walker ile birlikte kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.