Fenerbahçe, West Ham ile Anlaştı

FENERBAHÇE EDSON ALVAREZ’İ KİRALAYACAĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe, Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri yer aldı.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Sarı-lacivertli ekip, 27 yaşındaki Edson Alvarez için West Ham’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşma gereği, Fenerbahçe, Edson Alvarez’in satın alma opsiyonunu kullanmak istediğinde İngiliz ekibine 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

EDSON ALVAREZ’İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda West Ham United formasıyla 31 maça çıkan Edson Alvarez, bu karşılaşmalarda 1 asist gerçekleştirdi.