Fenerbahçe, Yarın Ankara’ya Hareket Edecek

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Sonrasında futbolcular, iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, sonunda ise taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

ANKARA’YA UÇUŞ HAZIRLIĞI

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Ankara’ya hareket edecek.