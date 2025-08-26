Fenerbahçe Yarın Benfica’ya Karşı Oynayacak

MOULINHO’NUN BENFICA ANALİZİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica’nın sağlam bir ekip olduğunu ve mükemmel bir savunma oyununa sahip olduğunu ifade ediyor. “Benfica’nın dengeli bir takım olduğunu vurgulamak istiyorum. Atak anlamında da başarılılar, boş alanları iyi değerlendiren bir rakip” diyen Mourinho, yarınki maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtiyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadele için Lizbon’a seyahat ederken, Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.

TARAFTAR ETKİSİ

Fenerbahçe taraftarının ilk maçta takıma olumlu bir etki yaptığını aktaran Mourinho, “Gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif bir etki almıştı” diyor. Benfica Stadı’nda oynarken de olumsuz bir etki altında kalmayacaklarını ifade eden teknik direktör, “Benfica taraftarlarının coşkusu bir etken ama takımımız bu durumdan etkilenmeyecek” şeklinde konuştu.

Mourinho, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage’in elinde çok yetenekli futbolcular bulunduğuna da dikkat çekiyor. “Farklı takımlar oluşturma imkanı stratejisi görüyoruz. Elinde, bizi oldukça şaşırtabilecek oyuncular mevcut” şeklinde değerlendirmede bulunan Mourinho, yarınki ilk 11 ile ilgili soruya ise şu cevabı veriyor: “Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe’nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil. Ligdeki maçımızda belirli oyuncuları dinlendirdik; fazla seçeneğimiz yok” diyor. Ayrıca, Benfica’nın sağ kanatta atağa yönelik zayıf olduğunu sözlerine ekliyor. Mourinho, “Benfica’nın iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum ama yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak” ifadeleriyle konuşmasını tamamlıyor.

– İSTANBUL