Fenerbahçe, Yarın Lizbon’da Antrenman Yapacak

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Edson Alvarez de takım ile birlikte ilk idmanına katıldı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Daha sonra uygulanan pas çalışması dikkat çekti. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla sonlandı. Kocaelispor maçında ilk 11’de yer alan ve 60 dakika süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeyle tamamladı.

SON HAZIRLIKLAR İÇİN LİZBON’A GİDİYOR

Fenerbahçe, yarın Portekiz’in başkenti Lizbon’a giderek, maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.