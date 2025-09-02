Fenerbahçe’ye Başarılar Diliyorum Özil

ALTIN KUPA GECESİ DÜZENLENDİ

Ümraniye Belediyesi, Spor Kulübü’nün ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıları ‘Altın Kupa Gecesi’ etkinliği ile kutladı. Yıl boyunca sağladıkları başarı ve özverili çalışmaları dolayısıyla sporcular ve antrenörler, bu yıl bir ilk olarak gerçekleşen organizasyonda bir araya geldi. Bu özel gecede, eski futbolcu Mesut Özil, ‘Yılın Spor İnsanı’ ödülüne layık görüldü. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Mesut Özil ve birçok sporcu yanında aileleri katılım sağladı.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Gecede ‘Yılın Spor İnsanı’ ödülünü Mesut Özil, ‘Yılın Sporcusu’ ödülünü ise Sema Nur Yüksel aldı. Özil ve Yüksel ödüllerini Bakan Bak ve Belediye Başkanı Yıldırım’ın elinden aldı. Dünya genelinde çeşitli müsabakalarda başarı elde eden sporcular, sahneye çıkarak duygularını paylaştı ve destekleri için teşekkür etti.

BAKAN BAK’TAN SPORUN GÜCÜNE VURGU

Etkinliğin başlangıcında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Spor, heyecan, coşku, enerji ve sevgi doludur. Bizi bir araya getirdiği için İsmet Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Spor iyileştiriyor, birleştiriyor ve özgüveni artırıyor. Türkiye büyük bir spor devrimi yaşıyor, spor tesisleri her yerde mevcut. Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli desteği bulunmaktadır.” dedi. Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelede sporun önemini vurguladı ve ailelere çocuklarını spor aktivitelerine yönlendirmeleri için çağrıda bulundu.

TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ BİR HAFTA

Program sonrası Bakan Bak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Basketbol Şampiyonası’na ilişkin, “12 Dev Adam” takımımız 4’te 4 yaptı ve madalyaya doğru ilerliyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca futbol transferlerine dair, Türk sporunun bu hafta önemli gelişmeler yaşadığına dikkat çekti ve “Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un spor şehri olması için her alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Okul kulüplerinde şu an 820 bin öğrenci var. Hedefimiz bu sayıyı 1 milyonun üzerine çıkarmak.” dedi.

YILDIRIM’DAN YATIRIM VURGUSU

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, spor yatırımlarının sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Spor Köyü projesinin ilerlediğini ifade eden Yıldırım, bu projede Mesut Özil’in katkısının büyük olduğunu vurguladı. Özil, “Gençlere başarılar diliyorum ve Onlarla birlikte gelecekte daha büyük başarılara ulaşmayı hedefliyorum.” şeklinde konuştu. Özil, Fenerbahçe’ye de başarılar dileyerek, genç nesillere destek vereceğini belirtti.

ÜMRANİYE’DE SPORUN YÜKSELİŞİ

Ümraniye Belediyesi, bugüne kadar 23 spor merkezinde toplam 237 binden fazla kişiyi sporla buluşturdu. Yetişkinler için fitness ve pilates programlarını sunarak sağlıklı yaşamı teşvik etti. Ayrıca özel gereksinimli bireylere yönelik spor faaliyetleri de düzenlendi. Spor Kulübü, 19 branşta 1.521 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındırıyor. 2025 yılı içinde spor kurslarından yararlanan kişi sayısının 51 bin 495 olmasını hedefleniyor. Altın Kupa Gecesi toplu fotoğraf çekimi ve Özil’e ödül takdimi ile sona erdi.