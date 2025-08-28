Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

FENERBAHÇE’DE BAŞKANLIK SEÇİM SÜRECİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe, Süper Lig’in köklü kulüplerinden biri olarak başkanlık seçimi sürecine girdi. Adaylar kamuoyuna duyurulurken, kongre üyeleri seçim için geri sayma başladı. Mevcut başkan Ali Koç, yönetim kurulu kararına göre seçim tarihini açıklayarak süreci resmileştirdi. Artık sarı-lacivertli camiada gözler sandığın üzerine yoğunlaştı. Fenerbahçe’nin başkanlık seçimi ile ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

SEÇİM TARİHLERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe’nin beklenen başkanlık seçimi, 13 – 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Eğer ilk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa, kongre 20 – 21 Eylül tarihlerinde bir kez daha toplanacak. Bu tarihlerde kulüp üyeleri yeni başkanı belirlemek için oy kullanacak. Seçim süreci, camiada büyük bir heyecan ve merakla takip edilirken, mevcut başkan ve yeni adaylar için kritik bir dönem olacak.

ADAYLAR VE YARIŞIN HEYECANI

Kongre tarihleri, kulüp yönetimi tarafından resmi olarak açıkladı ve katılım ile sonuçlar tüm taraftarların bilgisi dahilinde olacaktır. Ali Koç, başkanlık için yeniden aday olurken, Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve iş insanı Saadettin Saran gibi isimler de kulüp yönetimine talip oldu. Her biri farklı projeler ve vizyonlarla camianın güvenini kazanmayı hedefliyor. Seçim süreci, hem camiayı hem de spor kamuoyunu etkin şekilde etkiliyor.

KÜLTÜREL GEÇMİŞİ VE ÖNEMİ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 90. Olağan Kongresi’nde Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’la zorlu bir başkanlık mücadelesine girmişti. Koç, oyların yüzde 61,1’ini alarak seçimden galip çıkmış ve tekrar kulüp başkanlığına seçilmişti. O dönemde Saadettin Saran, başkanlık adaylığını açıklamış fakat daha sonra Ali Koç’un lehine yarıştan çekilmişti. Bu durum, Fenerbahçe’nin gelecekteki gelişmeleri adına önemli bir yanıt oluşturuyor.