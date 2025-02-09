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Spor

Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den Kötü Haber

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A TAKIMDA SAKATLIKLARIN ARTIŞI

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında karşı karşıya geldi. GAİN Park Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede skor 0-0 devam ederken, sarı-lacivertli ekip 9. dakikada bir savunma oyuncusunun daha sakatlığıyla büyük bir olumsuzluk yaşadı.

SAKATLIK SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Hafta içerisinde oynanan Erzurumspor FK karşılaşmasında Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek’in sakatlıklarıyla zor durumda kalan Fenerbahçe’ye bu defa da Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı ile ilgili kötü bir haber geldi.

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