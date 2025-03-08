Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den Kötü Haber Geldi

FENERBAHÇE RANGERS MAÇINDAKİ SONUÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turu ilk karşılaşmasında Rangers ile mücadele etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen bu müsabaka sonucunda 3-1’lik skorla Rangers galip geldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’NÜN SAKATLIĞI

Sarı-lacivertli ekipte, karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, maçın 17. dakikasında sakatlanarak Alexander Djiku’ya yerini bıraktı. Fenerbahçe, maç sonrası yapılan sağlık kontrollerinde milli stoperin sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama olduğunu bildirdi.

AÇIKLAMALAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Fenerbahçe’nin sakatlık ile ilgili açıklaması şöyle oldu: “Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.”

RÖVANŞ MAÇINDA YER ALMAYACAK

Söyüncü’nün sahalara dönüş sürecinin 10-14 gün arasında gerçekleşeceği öğrenildi. Rangers ile oynanacak rövanş maçında forma giymesi ve risk altında tutulması beklenmiyor.