Fenerbahçe’ye Cristian Baroni Ziyareti Gerçekleşti

DUYGULANDIRAN BULUŞMA

Bu akşam Benfica ile mücadele edecek olan Fenerbahçe’de unutulmaz bir an yaşandı. Sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Benfica ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul’a gelen eski oyunculardan Cristian Baroni, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ofisinde ziyaret etti.

HASRET GİDERDİLER

Fenerbahçe’nin geçmiş oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için İstanbul’da bulunduğu sırada Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek hasret giderdi. Ayrıca, Brezilyalı futbolcu bir gün önce Kadıköy’de stadyumu gezerek nostaljik anlar yaşadı. Baroni, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını da sosyal medya platformu üzerinden takipçileriyle paylaştı.