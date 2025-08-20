Haberler

Fenerbahçe’ye Cristian Baroni Ziyareti Gerçekleşti

DUYGULANDIRAN BULUŞMA

Bu akşam Benfica ile mücadele edecek olan Fenerbahçe’de unutulmaz bir an yaşandı. Sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Benfica ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul’a gelen eski oyunculardan Cristian Baroni, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ofisinde ziyaret etti.

HASRET GİDERDİLER

Fenerbahçe’nin geçmiş oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için İstanbul’da bulunduğu sırada Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek hasret giderdi. Ayrıca, Brezilyalı futbolcu bir gün önce Kadıköy’de stadyumu gezerek nostaljik anlar yaşadı. Baroni, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını da sosyal medya platformu üzerinden takipçileriyle paylaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı dolayısıyla Osaka'da bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi.
Haberler

Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve dayanıklılık egzersizleri yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.