Fenerbahçe’ye Dair Umut Taşıyorum

KOSTİC’İN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe’nin Serie A’dan kiraladığı Filip Kostic, Konyaspor ile oynanan sezon sonu maçından sonra açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkındaki düşüncelerini de aktaran Kostic, sezonu değerlendirerek hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. “Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe’ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Bizlerde de hayal kırıklığı var. Kaçan şampiyonluk nedeniyle” dedi.

Kostic, Fenerbahçe’nin geleceği ile ilgili umutlarını da ifade ederek, “Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim.” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, bir muhabirin “Bu veda açıklaması mı?” sorusuna yanıt vererek, “Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus’a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası’nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olurken görebilirim.” sözlerini sarf etti.