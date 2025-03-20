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Fenerbahçe’ye Deplasman Maçlarında Seyirci Yasağı

SEYİRCİ ALIMINA YASAK GETİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin Bodrum FK ve Sivasspor ile oynayacağı deplasman karşılaşmalarında misafir tribünlere seyirci alınmayacağını açıkladı. Bu bağlamda, 29. haftada yapılacak Bodrum FK maçı ve 31. haftada gerçekleşecek Sivasspor karşılaşmasında sarı-lacivertli takımın taraftarları deplasman tribününde yer almayacak.

FENERBAHÇE’nin DEPLASMAN MAÇLARINDAKİ DURUMU

Federasyonun aldığı bu karar, Fenerbahçe taraftarlarının bir süre daha deplasman maçlarına katılımını engelliyor. Böylelikle, Bodrum FK ve Sivasspor ile oynanacak bu belirtilen maçlarda taraftar desteğinden yoksun kalacak olan sarı-lacivertliler, sahada yalnız mücadele edecek.

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