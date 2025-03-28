Fenerbahçe’ye Deplasmanda Küfürlü Tezahürat Olayı

FENERBAHÇE’YE YÖNELİK KÜFÜRLÜ TAHMİNLE OLDUĞU OLAY
Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda 4-1 geçerken, maç sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bodrum locasında bulunan bir taraftarın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelik küfürlü tezahüratı dikkat çekti.
PROTOKOL TRİBÜNÜNDE TEPKİ GÖSTERİLDİ
Bu bağlamda, protokol tribününde Koç’a söylenen ağır sözler sonrasında Fenerbahçeli yöneticiler oldukça sert bir şekilde tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların kontrolden çıkmasının ardından, emniyet güçleri olaya müdahale etti.