Fenerbahçe’ye Dev Sponsorluk Anlaşmaları Yolda

SPONSORLUK ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Fenerbahçe, stadyum isim ve forma sponsorluğu için yaptığı çalışmalarla birlikte hız kazanıyor. Başkan Ali Koç’un bu konudaki titiz çalışmaları sürerken, Sarı-lacivertli ekibin yeni sponsorlarla birlikte borç yükünü azaltmayı amaçladığı öğreniliyor. Bu durum, kulüp için büyük bir önem taşıyor.

SON BORÇ DURUMU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Flash Haber’e yaptığı açıklamada stadyum ve forma sponsorluğu anlaşmaları hakkında bilgiler vererek, Bankalar Birliği borcuyla ilgili son durumu paylaştı. Fethi Pekin, “Borçumuzda 200 milyon euro’ya yakın azalma oldu” ifadesini kullanarak önemli bir gelişmeyi duyurdu. Pekin, “Finansal Yapılandırma Sözleşmesi’ni imzaladığımız tarihte ana para borcumuz o günkü euro kuruyla 320 milyon euroya yakın” şeklinde açıklamalarını sürdürdü.