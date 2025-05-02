“Fenerbahçe’ye Diğer Talip Lazio!”

FENERBAHÇE’DE YENİDEN DOĞUŞ

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde PSG’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla adeta yeniden doğmuş durumda. Sarı-lacivertlilerin bonservisini almak için çaba sarf ettiği Slovak stoper için İtalya’dan Napoli ve İngiltere’den Tottenham ile Wolverhampton devrede bulunmuştu.

LAZIO’NUN GÖZÜ FÜMENİKÜDE

Skriniar’a İtalya Serie A’dan bir talip daha eklendi. Corriere dello Sport’un bildirdiğine göre, yaz transfer döneminde savunma hattında yenilikler yapmayı planlayan Lazio, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Skriniar’ı transfer listesine aldı. “Kartallar”ın PSG’nin planlarında yer almayan 30 yaşındaki savunmacıyı transfer etmeyi ciddi olarak düşündüğü ancak 8 milyon euro’luk yıllık maaşının bu transferi zorlaştırabileceği ifade edildi.

SERIE A’DA BAŞARILI BİR KARIYER

2016-2023 yılları arasında İtalya’da Sampdoria ve Inter formalarını giyen Skriniar, Serie A’da 231 maça çıkarak 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Bu süre zarfında bir Serie A, iki İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası olmak üzere toplamda 5 kupa kazandı.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 18 maça çıkan Skriniar, 2 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Slovak savunmacı sahada bulunduğu 1650 dakikada 2 sarı kart gördü.