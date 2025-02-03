Fenerbahçe’ye Erzurum Maçı Öncesi Livakovic Müjdesi

FENERBAHÇE, MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Erzurumspor FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçı için hazırlıklarına antrenmanla giriş yaptı.

ANRENMAN DETAYLARI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışması ile başladı. Takım, ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilerleyen bölümünde pas ve şut çalışmalarına yer verildi. Fenerbahçe, günü dar alanda oynadığı çift kale maçlarla tamamladı.