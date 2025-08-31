Fenerbahçe’ye geldim, şampiyonluk istiyorum

KEREM AKTÜRKBOĞLU’NUN TRANSFER AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin yeni oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Türkiye’ye gelmesinin ardından havalimanında önemli açıklamalar yaptı. Transfer sürecini değerlendiren Aktürkoğlu, “Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA SÖZLERİNİ İLETTİ

Milli oyuncu, “Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak.” diyerek taraftarına teşekkür etti ve hedeflerini belirtti.