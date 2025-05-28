“Fenerbahçe’ye Gelmem, Mücadele Ederim.”

VOLKAN DEMİREL’DEN AÇIKLAMALAR

Volkan Demirel, Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yardımcılığıyla ilgili çıkan söylentilere cevap verdi. Asist Analiz YouTube kanalında gerçekleştirdiği konuşmada, pek çok konuya değindi.

İHTİYAÇ YOK, ZAMAN GÖSTERECEK

“Ne Ali Koç’un iknaya ihtiyacı var, ne de benim iknaya ihtiyacım var. Okuyorum, Volkan Fenerbahçe’ye yardımcı hoca olarak gelecek, sportif direktör olarak gelecek, yardımcı hoca olarak gelecek… Volkan bu şekilde gelmeyecek,” dedi. Demirel, Fenerbahçe’ye bir gün döneceğine dair inancını yineledi. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini yalnızca zamanın göstereceğini belirtti. “Bunu hep söylüyorum. Çok istiyorum, Fenerbahçe benim ailem. Ben, Volkan olduysam Fenerbahçe sayesinde oldum,” diyerek duygusal bir mesaj verdi.

FENERBAHÇE’YE OLAN BAĞI

Demirel, Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı çok vurguladı. “Benim için Fenerbahçe başka bir şey. Ateşten gömlek de giyerim kafa göz de girerim, sıkıntı yok. Başarılı olurum olmam, onu bilemem ama mücadelemi veririm. Her şeyimle bütün bedenimle veririm. O ayrı bir şey,” şeklinde ifadelerde bulundu.