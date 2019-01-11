Hafta sonu F.Bahçe maçı yok

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı. TFF, Fenerbahçe’ye hafta sonu maç verilmediği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 18, 19 ve 20. hafta müsabaka programlarını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, bu üç haftada, taraftarıyla hafta sonu buluşamayacak. Sarı-lacivertliler, 18. haftada, 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor deplasmanına konuk olacak. 19. haftada 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, 20. haftada ise 1 Şubat Cuma günü evinde Göztepe ile karşılaşacak.

TRT