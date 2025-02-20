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Fenerbahçe’ye Kötü Haber! Fred Cezalı

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FENERBAHÇE, ANDERLECHT MAÇINDA SAKATLIK YAŞADI

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika’nın Anderlecht takımıyla karşılaştı. Müsabaka Lotto Park’ta gerçekleştirildi ve ilk yarının sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler için üzücü bir gelişme yaşandı.

CEZALI DURUMA DÜŞEN FRED

Mücadelenin 45+1. dakikasında sarı kart gören Fred, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna katılması halinde, oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştü. Fenerbahçe, bu aşamada yükselmesi durumunda İskoç ekibi Rangers veya Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşme ihtimali taşıyor.

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