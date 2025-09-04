Haberler

Fenerbahçe’ye Luciano Spalletti ilgi var

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak gündeme gelen isimlerden biri de Luciano Spalletti oldu. Jose Mourinho sonrası adaylar arasında dikkat çeken deneyimli çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek ile temas kurduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, İtalyan teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Spalletti’nin, Fenerbahçe’nin ilgisine olumlu yanıt verdiği ve yönetimin bu durumu ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

SPALLETTİ’NİN İLGİSİ

66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe’ye gelmeyi sıcak bulduğu, mevcut kadroya hayran kaldığı ve sarı-lacivertlilerin güçlü bir ekip olduğuna inandığı bildirildi. Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli’yi 33 yıl aradan sonra Serie A’da şampiyon yaparak önemli bir başarı elde etmişti.

Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Aydın'da Mevlid Kandili etkinliği gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısına vurgu yaptı ve mazlum Müslümanlar için dualar etti.
İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesi sonrası dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Zanlı Mustafa Can G.'nin, Kayhan'ın restoranına alacakları yüzünden gittiği bildirildi.

