Fenerbahçe’ye Marco Asensio bekliyor

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Transfer faaliyetlerine hızla devam eden Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de, taraftarları oldukça sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sky’ın haberine göre, Fransız kulübü PSG’de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, uzun süredir transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği Fenerbahçe’yi bekliyor. Yıldız futbolcunun, Jose Mourinho ile çalışma isteği ve Sarı-lacivertlilerden gelecek yanıt için sabırsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye transfer olan eski takım arkadaşı Milan Skriniar’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy’de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener” paylaşımını beğenen Asensio, Sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Bu durum, futbolcunun Fenerbahçe’ye olan ilgisini daha da arttırıyor.