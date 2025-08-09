Haberler

Fenerbahçe’ye Marco Asensio bekliyor

Transfer faaliyetlerine hızla devam eden Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de, taraftarları oldukça sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sky’ın haberine göre, Fransız kulübü PSG’de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, uzun süredir transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği Fenerbahçe’yi bekliyor. Yıldız futbolcunun, Jose Mourinho ile çalışma isteği ve Sarı-lacivertlilerden gelecek yanıt için sabırsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye transfer olan eski takım arkadaşı Milan Skriniar’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy’de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener” paylaşımını beğenen Asensio, Sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Bu durum, futbolcunun Fenerbahçe’ye olan ilgisini daha da arttırıyor.

Aksaray’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Aksaray'daki Karacaören köyü civarında başlayan anız yangını, rüzgarla birlikte ormanlık bölgeye yayıldı. Yangına, bölgedeki orman müdürlükleri müdahale ediyor.
Velayeti, Koridor Projesine Tepki Gösterdi

İran’ın dini liderinin danışmanı, ABD Başkanı Trump’ın Zengezur Koridoru’nu kiralama iddiasına sert tepki gösterdi; bölgenin sahipsiz olmadığını ve geçidin Trump’ın mülkü olmadığını vurguladı.

