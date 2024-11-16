Fenerbahçe’ye Mario Branco’nun Teklif Edilmesi

SPARTAK MOSKOVA’DA DEĞİŞİM

Spartak Moskova’nın sportif direktörü Tomas Amaral istifa edince, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco gündeme geldi. Rus kulübü, transfer hedeflerini Güney Amerika’ya yoğunlaştırırken, Branco’nun bağlantılarından faydalanmayı planlıyor.

TEKLİF GELDİ

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Spartak Moskova, Mario Branco’ya resmi teklifini iletti. Eğer Spartak Moskova ile Branco arasında bir anlaşma sağlanamazsa, alternatif olarak Lazio’dan İgli Tare’yi de değerlendireceği iddia ediliyor.