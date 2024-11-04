Fenerbahçe’ye Mourinho’dan Duygu Yüklü Kutlama

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç sonucunda, konuk ekip 3-2’lik bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Fred, Dzeko ve Amrabat atarken, Trabzonspor’un iki golünü de Simon Banza, penaltıdan kaydetti.

MOURINHO’NUN SEVİNCİ

Büyük bir heyecanla geçen maçın sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dikkatleri üzerine çekti. Portekizli teknik adam, Amrabat’ın son dakika golü sonrası sahanın içine kayarak yaşadığı sevinç ile Avrupa basınında gündeme oturdu. Bu durum, maçın atmosferine ayrı bir heyecan kattı.