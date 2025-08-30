Haberler

Fenerbahçe’ye Sakatlıklarla Kötü Haberler Geldi

FENERBAHÇE’DE SAKATLIK PROBLEMLERİ

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacak olan Fenerbahçe’ye olumsuz bir haber ulaştı. Fenerbahçe, Benfica karşısında sakatlanan ve durumunda bir iyileşme görülmeyen Jhon Duran’ın Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Kolombiyalı forvetin tedavi süreci için gerekli planlamaların yapıldığı öğrenildi.

SEMEDO DA SAKAT OLDU

Fenerbahçe’nin bir diğer sakat oyuncusu Nelson Semedo da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Deneyimli sağ bek, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan yaklaşık 2-3 hafta boyunca uzak kalacak. Bu durum, Fenerbahçe’nin kadro yapısını etkileyecek ve takımın oyun planını değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

