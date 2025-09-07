Fenerbahçe’ye Şok Haber Geldi! Sakatlandı

FENERBAHÇE DEFANSİF ORTA SAHA TRANSFERİ YAPTI

Fenerbahçe, orta sahasında defansif niteliklere sahip yeni bir oyuncu arayışında West Ham’ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna katma kararı aldı. Sarı-lacivertli ekip, Edson Alvarez ile bir maçta forma giyerken, milli arada yaşanan bir gelişme ile sarsıldı.

ALVAREZ SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Takım kaptanı olarak sahaya çıkan Meksikalı defansif orta saha oyuncusu, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alvarez’in sakatlanması, herhangi bir darbe olmaması nedeniyle endişe yaratıyor. Hamstring sakatlığı geçirdiği tahmin edilen Meksikalı futbolcunun sağlık testlerinden geçtikten sonra durumu hakkında daha fazla bilgi verilecek.