Fenerbahçe’ye Söz Verdim, Dönüş Zor

ANDERSON TALISCA’DAN İLGİ ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrılmasının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Jogo Aberto’ya konuşan Talisca, Bahia’ya dönüş ihtimalinin olduğunu belirtti. Al Nassr’dan Suudi Arabistan’a dönebilme olasılığına rağmen Fenerbahçe’ye söz verdiğini vurgulayan Talisca, “Bahia’ya devre arasında dönebilirdim, ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim. Kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim.” ifadesini kullandı.

BRAZİLYA DÖNÜŞÜ VE GELECEK PLANLARI

Anderson Talisca, Brezilya’ya dönüşüne dair bir soruya da yanıt verdi. “Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı” diyen Talisca, dönüşün hem kulüp hem de kariyeri için büyük bir değişim olacağını bildiklerini belirtti. “Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez” sözleriyle de bu durumun zorluğuna dikkat çekti.

KARİYER HEDEFLERİNE VURGU

İfadelerine devam eden yıldız futbolcu, “Altı ay önce, Al-Nassr’dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, “15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır” sözlerini ekledi.