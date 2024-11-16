Fenerbahçe’ye Teklif Giden Yüz: Branco

SPARTAK MOSKOVA’DA YENİ GELİŞMELER

Spartak Moskova’nın sportif direktörü Tomas Amaral’ın istifasının ardından, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco gündeme geldi. Rus ekibi, transfer stratejisini Güney Amerika’ya yönlendirmek amacıyla Branco’nun bağlantılarından faydalanmak istiyor.

TEKLİF YAPILDI

Rus medya kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Spartak Moskova, Mario Branco’ya resmi teklifini iletti. Eğer Spartak Moskova, Branco ile bir anlaşma sağlayamazsa, İtalyan ekibi Lazio’dan İgli Tare’ye yönelmek üzere planlar yapıyor.