Fenerbahçe’ye Tepkiler Devam Ediyor

ÜNLÜ ŞARKICIDAN ALİ KOÇ’A ÇAĞRI

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a yönelik tepkiler devam ederken, sanat dünyasından da bir ses yükseldi. Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden Ali Koç’a kongre kararı alması için çağrıda bulundu. Uluğ’un paylaşımı, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve taraftarlar, bu açıklaması için Uluğ’a teşekkür etti.

FENERBAHÇE SEVGİSİNDEN VAZGEÇMİYOR

Derya Uluğ, paylaşımında “Fenerbahçeliliğim bir kimliktir, bunu hiçbir zaman saklamadım. Hiç bir şey Fenerbahçe sevgimin üzerinde olmadı, olmayacak. Gelinen noktadan uzun zamandır büyük üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı. Uluğ, “Bu camia, bulunduğu yerden memnun olacak, azla yetinecek, değerlerini, kaptanlarını, emek veren sporcularını bu kadar değersizleştirecek bir camia değil” dedi.

BÜYÜK TARAFTARLAR DEĞİŞİM İSTİYOR

Uluğ, uzun süredir devam eden başarısızlık için hiç kimsenin bunun kabullenilmesini beklememesi gerektiğini belirtti. “Bazen ne kadar çok istersen iste, ne kadar çabalarsan çabala, olmuyor. Olmadı” diyen Uluğ, “Büyük ve cefakar Fenerbahçe taraftarının yanındayım. Kayıtsız şartsız, her sezon, her platformda çubuklunun başarısı için her şeyini veren taraftarlar olarak biz bunu hak etmiyoruz ve değişim istiyoruz!” şeklinde sözlerini sonlandırdı.