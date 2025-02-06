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Spor

Fenerbahçe’ye Üç Önemli Oyuncudan Kötü Haber!

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FENERBAHÇE ERZURUMSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’ndaki 2. maçında dün akşam sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı ve maçı 5-0’lık skorla kazandı. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli takımda ilk 11’de sahaya çıkan Alexander Djiku, 54. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Djiku, bu durumda yeni transfer Diego Carlos’a yerini bıraktı.

SAKATLIKLAR SORUN OLDU

Diego Carlos, maçın 60. dakikasında da sakatlık yaşadı ve oyundan alınarak yerini Yusuf Akçiçek’e bıraktı. Bu sakatlıklar, Fenerbahçe’nin üstün oyununa rağmen sıkıntı oluşturdu. Takımın başarılarını sürdürebilmesi için bu durumun üstesinden gelmek gereken bir konu.

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