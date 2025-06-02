Fenerbahçe Yeni Golcü Arayışında

TRANSFER HEDEFİ GOLCÜ

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile yollarını ayırdıktan sonra Youssef En-Nesyri’yi de satışa çıkarıyor. Süper Lig takımı, yaz transfer döneminde yeni bir golcü katmayı hedefliyor. Geçen sezon Suudi ekipten 52 milyon 600 bin euro karşılığında transfer edilen Mitrovic, Avrupa’ya geri dönme isteğini duyuruyor ve Fenerbahçe bu durumu avantaja çevirmeyi planlıyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Fenerbahçe transfer ekibi, bu hafta içinde 30 yaşındaki golcü için resmi görüşmelere başlıyor. Sarı lacivertli kulüp, Sırp santrfor için yeni bir bonservis rekoru kırmaya hazırlanıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirlenen Mitrovic için, Fenerbahçe 20 milyon euro’nun üzerinde bir teklif ile Suudi ekibe ulaşmayı hedefliyor.