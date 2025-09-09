Fenerbahçe Yeni Hoca Belirlendi: Tedesco

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

Fenerbahçe, yeni teknik direktör olarak İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu belirledi. Tecrübeli hoca, bu akşam İstanbul’a iniş yapacak. Futbolseverler ise Tedesco’nun İstanbul’a hangi saatte geleceğini ve uçuş bilgilerine ulaşmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, anlaşmayı sonlandırmak için Almanya’ya gitmiş durumda.

TEDESCO’NUN HÜCUM FUTBOLU ANLAYIŞI

İtalyan teknik adamın bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Uçuş bilgileri şu anda paylaşılmadı. 39 yaşındaki genç teknik direktörün en dikkat çekici yönü, görev aldığı her takımda hücum futbolunu ön planda tutması. 4-2-3-1 düzenini tercih eden Tedesco, sarı-lacivertli kulüpte çalışmak istediğini yönetime iletti. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarda kısa sürede başarılı sonuçlar elde eden Tedesco, Belçika Milli Takımı ile 16 ay boyunca mağlup olmadan sahaya çıktı. Ayrıca EURO 2024’te takımını namağlup olarak gruptan çıkarma başarısını gösterdi.