Fenerbahçe Yeni Hoca Olarak Conceiçao’yu Düşünüyor

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğunun boşalmasının ardından yönetim, yeni bir hoca arayışına girdi. Listede yer alan isimlerden biri, Portekizli Sergio Conceiçao olarak geçti. Kamuoyunda, portekizli teknik adamın kariyeri ve çalıştırdığı takımlar oldukça merak ediliyor. Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak sorusu, gündemin sıcak konularından biri haline geldi.

SERGI CONCEIÇÃO’UN KİŞİSEL VE FUTBOL KARIYERİ

15 Kasım 1974’te Portekiz’in Coimbra şehrinde doğan Sergio Conceiçao, futbolculuk kariyerinde sağ kanatta yer aldı. Porto’da gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’da adını duyurdu ve İtalya Serie A’da Lazio, Parma ve Inter gibi takımlarda forma giydi. Portekiz Milli Takımı’nın da bir parçası olarak 56 kez milli formayı giyen Conceiçao, 2000 Avrupa Şampiyonası ve 2002 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etti.

Antrenörlük serüvenine 2010 yılında Standard Liege’de yardımcı hoca olarak başlayan Conceiçao, kısa sürede Olhanense, Académica, Braga ve Vitória Guimarães gibi kulüplerde görev aldı. 2016 yılında Nantes’ın teknik direktörlüğünü üstlenen, ardından 2017-2024 yılları arasında Porto’da çalışarak üç lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 11 kupa kazandı. 2024-2025 sezonunda ise Serie A ekiplerinden Milan’ın başında sahaya çıktı.

FENERBAHÇE’DEKİ İLGİ VE BEKLENTİLER

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, Fenerbahçe yönetimi yeni bir teknik direktör arayışının içine girdi. Bu dönemde, Sergio Conceiçao ismi en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Kulüp içinde ve taraftar arasında Portekizli hocaya yönelik yoğun bir ilgi mevcut. Henüz resmi bir imza atılmamış olsa da, yönetimin bu konuda adımlar atması ve görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.