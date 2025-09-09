Fenerbahçe Yeni Hoca Olarak Tedesco’yu Seçti

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme gündeme geldi. İddialara göre, Başkan Ali Koç ve yönetimi yabancı hoca konusunda kararını verdi. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. Bu durumla ilgili açıklamanın çok yakın bir zamanda yapılması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmeler, gündemdeki sıcaklığı korurken, Tedesco’nun Schalke 04’ü çalıştırdığı dönemde Galatasaray’a rakip olduğu bir maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim’i övdüğü anlar tekrar gündeme geldi.

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM’İ ÖVDÜ

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a konuk olacak Schalke 04’ün teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tedesco, “Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray için değil, Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde Grande olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de kendisine o gözle baktım. Kendisiyle tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir ayrıcalık olacaktır” dedi.