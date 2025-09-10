Haberler

Fenerbahçe Yeni Hoca Tedesco’yu Destekleyecek

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI SADATTİN SARAN’DAN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe’nin başkan adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında görüşlerini paylaştı. Saran, “Mourinho ile ayrılık konusunda benimle de iletişime geçmelerini isterdim. Olmadı, sağlık olsun” şeklinde konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Aynı zamanda, yeni teknik direktör atanmasaydı, seçimi kazandığı gün Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’i hemen Samandıra’ya davet edeceğini belirtti. “Ben, Fenerbahçe için en iyisi nedir onu düşünürüm” diyen Saran, alınan yeni teknik direktörün en iyi seçenek olduğunu ifade etti. Tedesco ile birlikte iyi bir işbirliği gerçekleştireceklerini umduğunu söyleyen Saran, “Ona her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Muş’ta Silahlı Kavga, 3 Ölü

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve güvenlik önlemleri arttırıldı.
İsmail Turgut Öksüz Kütüphane Yapıyor

Trabzonlular Federasyonu, 18 ilçede şehitlerin anısını yaşatmak için kütüphane inşa ettiklerini duyurdu. Başkan İsmail Turgut Öksüz, projeyi duyurdu.

