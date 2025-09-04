Haberler

Fenerbahçe Yeni Hocası Belirlenecek

Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktör Belirleme Süreci

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörünü belirlemek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Saatler süren bu toplantı sona erdi ve TRT Spor’a göre, teknik direktör konusunda henüz kesin bir karar alındığı bildirilmedi. Yönetim, 4 adayla ilgili görüşmelere devam ediyor ve yeni alternatiflerin de masada olduğu ifade edildi. Devin Özek’in mevcut adaylar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdiği ve teknik direktörlerin oyun stillerinin ayrı ayrı incelendiği belirtiliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, futbol operasyonundaki ekip ile son bir görüşme yaparak final kararını vereceği öğrenildi.

Toplantı Sonrası İlk Açıklama

Diğer yandan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, toplantının ardından Sky Spor’a bir açıklama yaptı. Belgü, “4 hoca üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, kararımızı vermedik. Devin Özek bize bir sunum yaptı. Hocaların artı ve eksilerini önümüze koydu. Hafta başına kadar yeni teknik direktörümüz açıklanmış olur” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Fenerbahçe taraftarları için merakla beklenen gelişmeleri gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Haberler

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek,...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.