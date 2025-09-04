Fenerbahçe Yeni Hocası Belirlenecek

Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktör Belirleme Süreci

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörünü belirlemek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Saatler süren bu toplantı sona erdi ve TRT Spor’a göre, teknik direktör konusunda henüz kesin bir karar alındığı bildirilmedi. Yönetim, 4 adayla ilgili görüşmelere devam ediyor ve yeni alternatiflerin de masada olduğu ifade edildi. Devin Özek’in mevcut adaylar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdiği ve teknik direktörlerin oyun stillerinin ayrı ayrı incelendiği belirtiliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, futbol operasyonundaki ekip ile son bir görüşme yaparak final kararını vereceği öğrenildi.

Toplantı Sonrası İlk Açıklama

Diğer yandan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, toplantının ardından Sky Spor’a bir açıklama yaptı. Belgü, “4 hoca üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, kararımızı vermedik. Devin Özek bize bir sunum yaptı. Hocaların artı ve eksilerini önümüze koydu. Hafta başına kadar yeni teknik direktörümüz açıklanmış olur” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Fenerbahçe taraftarları için merakla beklenen gelişmeleri gündeme getiriyor.