Fenerbahçe Yeni Kadro Hazırlıyor

DÜN AKŞAM BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ

Dün akşam sahasında Beşiktaş’a yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı. Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunan ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi’nden elenen sarı-lacivertlilerin, sezonu kupasız kapatacakları görünür hale geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, takımdaki kadro yapılanması hakkında belirsizlik sürüyor. Beşiktaş maçının ardından, takımdan ayrılması beklenen isimlerin neredeyse kesinleştiği ifade ediliyor.

GELECEK SEZON İÇİN YENİ KADRO PLANLARI

Fenerbahçe, gelecek sezon için yeni bir kadro oluşturma sürecine girecek. Mourinho da dahil olmak üzere birçok isme teklifler götürülmesi planlanıyor. Sarı-lacivertliler, gelecek tekliflerin yanı sıra sözleşmesi sona erecek oyunculara göre de yeni bir planlama yapmak zorunda kalacak. Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların listesi üzerinde çalışmalar devam ediyor.