Fenerbahçe Yeni Oyuncu Aldı

FENERBAHÇE MEDICANA, YENİ SEZONDA FRANSIZ OYUNCUYU KADROYA KATTI

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Fransız orta oyuncu Barthelemy Chinenyeze’i kadrosuna dahil etti. Chinenyeze, profesyonel kariyerine 2013-2014 sezonunda Pole Espoir Wattignies U19 Takımı’nda başladıktan sonra, Centre national de volley-ball, Spacer’s Toulouse Volley, Asseco Resovia Rzeszow, Tours Volley-Ball, Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, Allianz Milano ve Cucine Lube Civitanova gibi kulüplerde forma giydi.

ÖDÜL SAHİBİ BİR OYUNCU

Barthelemy Chinenyeze, 2024-2025 sezonu İtalyan Kupası’nda ‘En İyi Blok Yapan Oyuncu’ ödülünü kazanarak kariyerine önemli bir başarı ekledi. Ayrıca, 2023 Avrupa Şampiyonası’nda ‘En İyi Hücum Eden Oyuncu’ ve 2021 Olimpiyat Oyunları’nda ‘En İyi Orta Oyuncu’ ödüllerine de sahip.

Fenerbahçe Medicana, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Barthelemy Chinenyeze’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Barthelemy Chinenyeze” sözleriyle yeni transferini karşıladı.