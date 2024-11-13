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Spor

Fenerbahçe Yeni Oyuncular İçin Harekete Geçti

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FENERBAHÇE TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERİYOR

Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin sezonu kapatmasının ardından sol bek mevkiine bir takviye yapmayı planlıyor. Ayrıca, orta sahaya yaratıcı bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.

MEDINA TRANSFERİNDE YENİ GELİŞME

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği Cristian Medina transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, bu transfer ile kadrosuna yeni bir oyuncu ekleyecek gibi görünüyor.

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