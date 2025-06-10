Fenerbahçe Yeni Oyuncusuna Hoş Geldin

FENERBAHÇE MEDİCANA YENİ TRANSFERİYLE GÜÇLENİYOR

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Fransız orta oyuncu Barthelemy Chinenyeze’i kadrosuna ekliyor. 2013-2014 sezonunda profesyonel kariyerine Pole Espoir Wattignies U19 Takımı ile başlayan Chinenyeze, ardından sırasıyla Centre national de volley-ball, Spacer’s Toulouse Volley, Asseco Resovia Rzeszow, Tours Volley-Ball, Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, Allianz Milano ve Cucine Lube Civitanova gibi takımlarda yer aldı.

ÖDÜLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2024-2025 sezonunda İtalyan Kupası’nda ‘En İyi Blok Yapan Oyuncu’ ödülünü kazanan Chinenyeze, 2023 Avrupa Şampiyonası’nda ‘En İyi Hücum Eden Oyuncu’ ve 2021 Olimpiyat Oyunları’nda ise ‘En İyi Orta Oyuncu’ ödüllerinin de sahibi. Bu başarılar, oyuncunun uluslararası arenadaki yeteneklerini ve performansını gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE’DEN HOSGELDİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Medicana, yeni transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Barthelemy Chinenyeze’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Barthelemy Chinenyeze” ifadelerini kullandı. Bu transferle birlikte takım, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor.