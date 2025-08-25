Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

FENERBAHÇE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Geride bıraktığımız sezonu Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına adım attı. Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunda yer alacağı tüm alanlarda başarıya ulaşmayı hedefliyor.

İLK ANTRENMAN ÜKER SPOR SALONUNDA YAPILDI

Sarı-lacivertliler, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Üker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdi. Avrupa Şampiyonası’nda milli takımlarında mücadele eden oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda, yeni transfer Brandon Boston Jr. da yer aldı.

ISINMA HAREKETLERİYLE BAŞLADILAR

Antrenman öncesinde teknik ekibe ve takıma yeni katılan oyunculara hoş geldin karşılaması yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise şut çalışmaları yapıldı.