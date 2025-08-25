Haberler

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Geride bıraktığımız sezonu Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına adım attı. Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunda yer alacağı tüm alanlarda başarıya ulaşmayı hedefliyor.

İLK ANTRENMAN ÜKER SPOR SALONUNDA YAPILDI

Sarı-lacivertliler, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Üker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdi. Avrupa Şampiyonası’nda milli takımlarında mücadele eden oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda, yeni transfer Brandon Boston Jr. da yer aldı.

ISINMA HAREKETLERİYLE BAŞLADILAR

Antrenman öncesinde teknik ekibe ve takıma yeni katılan oyunculara hoş geldin karşılaması yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise şut çalışmaları yapıldı.

ÖNEMLİ

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

