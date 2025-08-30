Fenerbahçe Yeni Teknik Direktör Arıyor

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI BELİRLENDİ

Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, toplantıda yeni teknik direktör konusunda çeşitli görüşmeler yaptı.

BEŞ ADAY BELİRLENDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, toplantı sonucunda Fenerbahçe’deki teknik direktör adaylarının sayısı beşe indi. Bu beş aday arasında Roger Schmidt, Edin Terziç, Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal yer alıyor. Fenerbahçe, pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde, Başkan Ali Koç’un ekibiyle birlikte ortak bir fikre vararak takımın yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.