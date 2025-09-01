Fenerbahçe Yeni Transferi Geçti Kontrolden

MARCO ASENSIO, FENERBAHÇE İÇİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Marco Asensio, sağlık kontrollerinden başarıyla geçti. İspanyol futbolcu, Fenerbahçe için Medicana Ataşehir Hastanesi’nde çeşitli sağlık testlerine tabi tutuldu.

SAĞLIK KONTROLLERİ DETAYLI OLARAK YAPILDI

İlk olarak kan tetkikleri gerçekleştirilen Asensio’nun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde sürdü. Kontrollerin sonunda; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin yanı sıra MR çekimi yapıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Tüm bu sağlık testlerinin ardından Marco Asensio’nun işlemleri başarıyla tamamlanmış oldu. Asensio’nun Fenerbahçe’deki kariyerine başlaması için gerekli olan bu süreç önemli bir adım oldu.