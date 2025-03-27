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Fenerbahçe’yi Bodrum’da Taraftar Karşıladı

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TAKIM HAVAALANINDAN YOLA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekip, havaalanında aprondan doğrudan takım otobüsüne bindi. Taraftarlar, havaalanının önünde tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, takım yoğun güvenlik önlemleriyle Bodrum’da konaklayacağı otele hareket etti.

KADRODA YER ALAN İSİMLER

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu da açıkladı. Teknik direktör Jose Mourinho’yla sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmanın ardından son maçlarda oynatılmayan Allan Saint-Maximin, kafileyle birlikte Bodrum’a getirildi. Sarı-lacivertli takımın Bodrum FK maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

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