Fenerbahçe’yi Geçen V. Bank Yarı Finalde

MAÇ SONUCU VE YARI FİNAL ŞANSIMIZ

Fenerbahçe Medicana’yı 1 (19-25, 25-23, 25-20, 26-24) mağlup eden V. Bank, yarı finale yükselmeyi başardı. İlk maçta Fenerbahçe Medicana’nın 3-0’lık galibiyeti nedeniyle karşılaşma altın sete taşındı. Altın sette V. Bank, Fenerbahçe’ye 15-11’lik üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura adını yazdırdı.

EN DEĞERLİ OYUNCU BELİRLENDİ

Müsabakada, V. Bank takımından Marina Markova, maçın en değerli oyuncusu olarak seçildi. Oyunun hakemi ise Uluslararası Voleybol Hakemi Yavuz Akdemir oldu ve yardımcı hakem olarak görev yaptı.