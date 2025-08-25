Haberler

Fenerbahçe’yi İstiyorlar, Mourinho Beklemede

İki sezondur Türkiye liginde görev yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili ilginç gelişmeler ortaya çıktı. İngiliz medya kaynaklarında yayınlanan bilgilere göre; Nottingham Forest’ın sahibi Evengelos Marinakis, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda yollarını ayırmayı düşünüyor. Bu bağlamda, İngiliz kulübünün Fenerbahçe’ye odaklandığı ifade ediliyor.

MOURINHO’NUN GELİŞİ BEKLENİYOR

Haberlerde, Evengelos Marinakis’in Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho’yu takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü. Nottingham Forest’ın, Mourinho’ya teklif sunmak için Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynayacağı maçı beklediği bildiriliyor. Eğer sarı-lacivertliler Devler Ligi’ne veda ederse, deneyimli teknik adam için astronomik bir teklif yapılması planlanıyor.

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

